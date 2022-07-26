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В Конгрессе США не нашли доказательств контрабанды из Украины западного оружия

Немає жодного доказу вивезення контрабандою зброї з України — конгресмен Сміт
Фото: Depositphotos

Глава комитета вооруженных сил Конгресса США Адам Смит заявил, что не имеет доказательства возможной контрабанды из Украины оружия, которое предоставил Запад.

Об этом Смит сказал в интервью Радио Свобода.

На вопрос журналиста, верит ли конгрессмен в возможность контрабанды из Украины западного оружия, он ответил, что не владеет такой информацией.

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Адам Смит отметил, что пытался разобраться в этом вопросе и не нашел никаких подтверждений.

— Все офицеры разведки, военные лидеры, с которыми я общался, не видели доказательств, что любое оружие, предоставленное Украине, было вывезено контрабандой куда-нибудь. Украинцы используют это оружие здесь, в Украине. Знаем ли мы, куда идет это оружие и где именно используется – у нас нет американского военного персонала здесь, поэтому мы не можем следить за этим, — заметил конгрессмен.

Однако по его словам, очень многие осведомленные люди не предоставили ни одного доказательства использования Украиной западного вооружения где угодно, кроме как на войне против РФ.

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Ранее Адам Смит заявил, что США готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько смогут.

Источник: Радио Свобода

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