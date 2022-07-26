В Конгрессе США не нашли доказательств контрабанды из Украины западного оружия

Глава комитета вооруженных сил Конгресса США Адам Смит заявил, что не имеет доказательства возможной контрабанды из Украины оружия, которое предоставил Запад.

Об этом Смит сказал в интервью Радио Свобода.

На вопрос журналиста, верит ли конгрессмен в возможность контрабанды из Украины западного оружия, он ответил, что не владеет такой информацией.

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Адам Смит отметил, что пытался разобраться в этом вопросе и не нашел никаких подтверждений.

— Все офицеры разведки, военные лидеры, с которыми я общался, не видели доказательств, что любое оружие, предоставленное Украине, было вывезено контрабандой куда-нибудь. Украинцы используют это оружие здесь, в Украине. Знаем ли мы, куда идет это оружие и где именно используется – у нас нет американского военного персонала здесь, поэтому мы не можем следить за этим, — заметил конгрессмен.

Однако по его словам, очень многие осведомленные люди не предоставили ни одного доказательства использования Украиной западного вооружения где угодно, кроме как на войне против РФ.

Ранее Адам Смит заявил, что США готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько смогут.

Источник : Радио Свобода

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