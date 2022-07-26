Липень, 26 в 20:45

Голова комітету збройних сил Конгресу США Адам Сміт заявив, що не має жодного доказу можливої контрабанди з України зброї, яку надав Захід.

Про це Сміт сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

На запитання журналіста, чи вірить конгресмен у можливість контрабанди з України західної зброї, він відповів, що не володіє такою інформацією.

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Адам Сміт зауважив, що намагався розібратися у цьому питанні й не знайшов жодних підтверджень.

– Всі офіцери розвідки, військові лідери, з якими я спілкувався, не бачили доказів, що будь-яка зброя, надана Україні, була вивезена контрабандою бодай кудись. Українці використовують цю зброю тут, в Україні. Чи знаємо ми, куди саме йде ця зброя і де саме використовується – ми не маємо американського військового персоналу тут, тому ми не можемо слідкувати за цим, – зауважив конгресмен.

Проте за його словами, дуже багато обізнаних людей не надали жодного доказу використання Україною західного озброєння будь-де, окрім як на війні проти РФ.

Раніше Адам Сміт заявив, що США готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможуть.