В Новой Каховке российских военных и техники больше, чем в Херсоне – мэр

Июль, 26 в 14:25

Город Новая Каховка в Херсонской области стал центром дислокации российских захватчиков и их техники.

Об этом сообщил городской голова Владимир Коваленко в эфире Эспрессо.

Он подчеркнул, что захватчиков там, вероятно, больше, чем в областном центре – в Херсоне.

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— Тактически или географически, Новая Каховка стала центром — у нас Вооруженных сил РФ и техники больше, пожалуй, чем в самом Херсоне. Я могу констатировать, что ВСУ хорошо осведомлены, где что расположено, потому что каждый прилет достигал своей цели — успехов не пришлось долго ждать. И реально, где были склады, туда и прилетало, – сказал он.

По его словам, у оккупантов есть ощущение, что их скоро выбьют из города. Ведь раньше они “слишком свободно себя чувствовали — ходили в рестораны и кафе”.

— Но после того, как начались конкретные попадания, они задвигались. Одной из причин, почему я так долго оставался в городе – я правда верил, что путь возвращения будет намного быстрее, – подытожил мэр.

В июле украинские военные несколько раз ударили по складам оккупантов в Новой Каховке. В частности, 18 июля сообщалось, что в Новой Каховке пылал склад российских оккупантов, а над городом тянулся густой черный дым.