У Новій Каховці російських військових та техніки більше, ніж у Херсоні – мер

Липень, 26 в 14:25

Місто Нова Каховка у Херсонській області стало центром дислокації російських загарбників та їхньої техніки.

Про це повідомив міський голова Володимир Коваленко в ефірі Еспресо.

Він наголосив, що загарбників там, ймовірно, більше, ніж в обласному центрі – у Херсоні.

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— Тактично чи географічно, Нова Каховка стала центром – у нас Збройних сил РФ і техніки більше, мабуть, ніж в самому Херсоні. Я можу констатувати, що ЗСУ добре обізнані, де що розташоване, бо кожен приліт досягав своєї мети – успіхів не довелось довго чекати. І реально, де були склади, туди і прилітало, – сказав він.

За його словами, в окупантів є відчуття, що їх скоро виб’ють з міста. Адже раніше вони “занадто вільно себе почували – ходили до ресторанів та кафе”.

— Але після того, як почались конкретні влучання – вони зарухались. Однією із причин, чому я так довго лишався в місті – я правда вірив, що шлях повернення буде набагато швидший, – підсумував мер.

У липні українські військові кілька разів вдарили по складах окупантів у Новій Каховці. Зокрема, 18 липня повідомлялося, що у Новій Каховці палав склад російських окупантів, а над містом тягнувся густий чорний дим.