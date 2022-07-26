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Факти / Україна

Ворог не має успіху: скільки російських складів та командних пунктів знищили ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ворог не має успіху: скільки російських складів та командних пунктів знищили ЗСУ

Українські військові знищили понад 50 складів з боєприпасами та 17 ворожих командних пунктів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

– Ми бачимо, що півтора тижні лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни, – сказав він.

Смірнов додав, що це відбувається завдяки правильному плану Генерального штабу Збройних сил зі знищення логістичної інфраструктури окупантів.

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– За останні тільки два тижні ми знищили понад 30, а загалом знищили понад 50 складів з боєприпасами. Також знищено 17 командних пунктів. Це велика кількість зруйнованих їхніх тилових забезпечень, яка змінює їхні логістичні ланцюжки і можливість наступальних дій, – зазначив Смірнов.

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ЗСУ на двох напрямках відбили штурми і відкинули окупантів - Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ
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