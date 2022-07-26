Липень, 26 в 15:47

Українські військові знищили понад 50 складів з боєприпасами та 17 ворожих командних пунктів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

– Ми бачимо, що півтора тижні лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни, – сказав він.

Смірнов додав, що це відбувається завдяки правильному плану Генерального штабу Збройних сил зі знищення логістичної інфраструктури окупантів.

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