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Факты / Украина

ВСУ на двух направлениях отбили штурмы и отбросили оккупантов — Генштаб

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники отбили вражеские штурмы и отбросили врага на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка Святые Горы наши воины успешно отбили и отбросили противника, — отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении штурм в районах пунктов Берестово и Семигорье завершился для россиян потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

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Враг пытается улучшить тактическое положение и создать условия для наступления на города Северск и Соледар на Донецком направлении. Российские подразделения пополняют запасы боеприпасов и топлива.

На Слобожанском направлении бои – россияне пытаются удержать занятые позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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