Июль, 26 в 7:45

Украинские защитники отбили вражеские штурмы и отбросили врага на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка Святые Горы наши воины успешно отбили и отбросили противника, — отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении штурм в районах пунктов Берестово и Семигорье завершился для россиян потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

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На Слобожанском направлении бои – россияне пытаются удержать занятые позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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