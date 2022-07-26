ВСУ на двух направлениях отбили штурмы и отбросили оккупантов — Генштаб
Украинские защитники отбили вражеские штурмы и отбросили врага на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
— Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка Святые Горы наши воины успешно отбили и отбросили противника, — отметили в Генштабе.
На Бахмутском направлении штурм в районах пунктов Берестово и Семигорье завершился для россиян потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.
Враг пытается улучшить тактическое положение и создать условия для наступления на города Северск и Соледар на Донецком направлении. Российские подразделения пополняют запасы боеприпасов и топлива.
На Слобожанском направлении бои – россияне пытаются удержать занятые позиции.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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