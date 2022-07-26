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Факти / Україна

ЗСУ на двох напрямках відбили штурми і відкинули окупантів – Генштаб

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили ворожі штурми і відкинули ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку Святі Гори наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад, – зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку штурм в районах пунктів Берестове та Семигір’я завершився для росіян втратами і відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.

Зараз дивляться

Ворог намагається покращити тактичне положення і створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар на Донецькому напрямку. Російські підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та палива.

На Слобожанському напрямку бої — росіяни намагаються утримати зайняті позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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