Липень, 26 в 7:45

Українські захисники відбили ворожі штурми і відкинули ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку Святі Гори наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад, – зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку штурм в районах пунктів Берестове та Семигір’я завершився для росіян втратами і відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.

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Ворог намагається покращити тактичне положення і створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар на Донецькому напрямку. Російські підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та палива.

На Слобожанському напрямку бої — росіяни намагаються утримати зайняті позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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