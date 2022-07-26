ЗСУ на двох напрямках відбили штурми і відкинули окупантів – Генштаб
Українські захисники відбили ворожі штурми і відкинули ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
– Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку Святі Гори наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад, – зазначили у Генштабі.
На Бахмутському напрямку штурм в районах пунктів Берестове та Семигір’я завершився для росіян втратами і відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.
Ворог намагається покращити тактичне положення і створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар на Донецькому напрямку. Російські підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та палива.
На Слобожанському напрямку бої — росіяни намагаються утримати зайняті позиції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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