Взрывы в Харькове и уничтоженные российские склады: что происходит на 153 сутки войны (онлайн)

Состоялся визит в Киев президента Гватемалы – первый за все годы независимости Украины.

Украинцы увидели очередные газовые угрозы от России Европе. Это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы, убежден президент Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС против РФ был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по разведке при президенте Украины.

Новым командующим ССО ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и в целях обновления СБУ назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.