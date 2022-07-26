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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Взрывы в Харькове и уничтоженные российские склады: что происходит на 153 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Харькове и уничтоженные российские склады: что происходит на 153 сутки войны (онлайн)

Состоялся визит в Киев президента Гватемалы – первый за все годы независимости Украины.

Украинцы увидели очередные газовые угрозы от России Европе. Это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы, убежден президент Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС против РФ был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по разведке при президенте Украины.

Новым командующим ССО ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и в целях обновления СБУ назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.

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00:58 - 26 июля

О ситуации в Сумской области.

Эсманская община: было четыре прихода из Градов и три прихода из ствольной артиллерии.

Хотинская община: был минометный огонь со стороны России, зафиксировано четыре прихода.

Белопольская община: произошло три минометных выстрела по общине.

Зноб-Новгородская община: произошел артобстрел, 10 приходов.

Середино-Будская община: россияне открыли огонь из минометов, шесть прилетов.

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00:41 - 26 июля

Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 оккупантов одним ударом по российской базе в Хрустальном.

— Врага на украинской земле может ожидать только одно – ликвидация. Это еще раз доказали наши воины, — подчеркнул глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В отеле в городе Хрустальный (ранее Красный Луч) украинские защитники атаковали врага. Там был расположен командный пункт одного оккупационного военного подразделения.

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00:20 - 26 июля

Бойцы ВСУ за время войны полностью уничтожили пять общевойсковых армий России из 10 существующих. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, полностью ликвидированы 35 мотострелковых и 10 танковых полков. Также было уничтожено 14 дивизионов РСЗО и 70 дивизионов ствольной артиллерии врага.

Фото: Офис президента

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00:12 - 26 июля

Вооруженные силы Украины контролируют важнейшие транспортные пути в Херсонской области. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В связи с этим российские оккупанты не могут свободно передвигаться, маневрировать и создавать новые ударные группы.

Херсон

Фото: Минобороны Украины

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