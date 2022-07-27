Шаг к освобождению Херсона и ракетная месть: Жданов о последствиях уничтожения Антоновского моста

ВСУ произвели обстрел Антоновского моста, однако степень повреждений пока неизвестна. Военный эксперт Олег Жданов рассказал о возможных последствиях разрушения или уничтожения моста.

— Известно о том, что по нему были нанесены удары, степень повреждений пока неизвестна, увидим результаты работы уже утром.

Его уничтожение является первоочередной задачей для дальнейшего выбивания противника с правого берега Днепра и освобождения Херсона. Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона.

Если мост был уничтожен или выведен из строя на длительный срок, то следует ожидать ночью и в ближайшие дни ответов, то есть ракетных ударов по гражданским объектам, — говорится в сообщении Жданова.