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Факты / Украина

ВСУ освободили и зачистили от оккупантов Андреевку в Херсонской области

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
ВСУ освободили и зачистили от оккупантов Андреевку в Херсонской области
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили и зачистили от оккупантов село Андреевка Херсонской области, сообщили в Оперативном командовании Юг.

Авиация ВСУ нанесла четыре удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов.

Поражены четыре опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

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— Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ОК Південь

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