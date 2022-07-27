Крок до звільнення Херсона і ракетна помста: Жданов про наслідки знищення Антонівського мосту
ЗСУ здійснили обстріл Антонівського мосту, проте ступінь пошкоджень наразі невідомий. Військовий експерт Олег Жданов розповів про можливі наслідки руйнування чи знищення мосту.
– Відомо про те, що по ньому було завдано ударів, ступінь пошкоджень наразі невідомий, побачимо результати роботи вже зранку.
Його знищення є першочерговою задачею для подальшого вибиття противника з правого берега Дніпра та звільнення Херсона. Неможливість використовувати Антонівський міст сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги повною мірою підживлювати свої угруповання навколо Херсона.
Якщо міст було знищено або виведено з ладу на довготривалий термін, то варто очікувати вночі та найближчі дні на відповіді, тобто на ракетні удари по цивільних об’єктах, – йдеться у повідомленні Жданова.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Жданов
Фото: Вгору