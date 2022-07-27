Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ звільнили та зачистили від окупантів Андріївку на Херсонщині

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
ЗСУ звільнили та зачистили від окупантів Андріївку на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України звільнили та зачистили від окупантів село Андріївка Херсонської області, як повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Авіацією ЗСУ нанесено чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

Зараз дивляться

– Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції, – йдеться в повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
РФ хоче захопити більше територій України перед анексією, але навряд чи зможе – ISW

Джерело: ОК Південь

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка