ЗСУ звільнили та зачистили від окупантів Андріївку на Херсонщині

Липень, 27 в 6:52

Збройні сили України звільнили та зачистили від окупантів село Андріївка Херсонської області, як повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Авіацією ЗСУ нанесено чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

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– Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції, – йдеться в повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь