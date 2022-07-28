Июль, 28 в 18:16

Бывшему народному депутату Николаю Мартыненко было сообщено о подозрении из-за взятки более чем в €300 тыс. и отмывании денег.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что о подозрении в получении неправомерной выгоды и отмывании средств сообщили народному депутату Украины ІІІ-VIII созывов – бывшему председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

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В пресс-релизе не называется имя подозреваемого, впрочем, судя по описанию, речь идет о бывшем парламентарии Николае Мартыненко.

Следствие установило, что в июле 2014 года экс-нардеп получил неправомерную выгоду в сумме €311 563 от руководства чешской компании SKODA JS a.s. (входит в холдинг Объединенные машиностроительные заводы, принадлежащий российскому Газпромбанку).

При этом он содействовал интересам указанной чешской компании и продвижении ее интересов в Украине.

В САП объяснили, что речь идет о взаимоотношениях компании SKODA JS a.s. с государственными предприятиями НАЭК Энергоатом и Чернобыльской АЭС, с которыми у компании были контракты на поставку оборудования и из-за чего возник риск не осуществления оплаты со стороны украинских контрагентов.

Таким образом, договоренности о перечислении взятки были завуалированы под оплату агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между указанной чешской компанией и кипрской компанией Devecom Company Limited, по которой последняя должна стимулировать сбыт оборудования и услуг, а также поддерживать осуществление хозяйственной деятельности SKODA JS a.s на территории Украины.

Уже после получения средств бывший глава комитета ВРУ предпринял ряд действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения в интересах чешской компании SKODA JS a.s., направленных на оплату задолженности украинскими контрагентами по контрактам, заключенным с чешской компанией.

– Полученные на расчетный счет кипрской компании средства в дальнейшем были легализованы через еще одну компанию, бенефициарным владельцем которой является экс-председатель комитета ВРУ, а полученные средства в 2014-2015 годах использованы на собственные нужды подозреваемого, – сообщили в специализированной прокуратуре.

В САП добавили, что средства с указанного счета направлялись на услуги кипрской юридической компании, которая сопровождала деятельность ряда кипрских компаний, бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, а также для приобретения ценных вещей и удовлетворения других его личных потребностей и потребностей членов его семьи.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) смогли получить от стражей порядка Чехии первичную информацию относительно совершенного преступления бывшим парламентарием.

Именно чешскими властями были обнаружены подозрительные транзакции компании SKODA JS a.s., в том числе на счет кипрской компании под видом оплаты фактически не предоставлявшихся агентских услуг.

– В дальнейшем указанная информация была подтверждена дополнительными доказательствами, полученными в рамках международного сотрудничества с компетентными органами Чехии и Кипра, а также доказательствами, полученными в Украине.

В САП отметили, что правовая оценка работникам чешской компании SKODA JS a.s., в том числе по указанным фактам, уже была дана правоохранительными органами Чехии, которыми предъявлено обвинение шестерым работникам этой компании. В настоящее время уголовное дело находится в стадии судебного разбирательства.

Добавим, что это первое громкое подозрение бывшим украинским политикам со стороны САП, объявленное после вступления в должность нового главы Антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Дело Мартыненко

Николаю Мартыненко в прошлом уже были предъявлены обвинения, которые касались другого дела, тоже расследованного НАБУ и САП.

По данным тогдашнего обвинения, бывший нардеп вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и Энергоатом.

Общий ущерб составил более €6,4 млн и $17,2 млн.

По информации Антикоррупционного бюро, дело было расследовано и направлено в суд еще в 2018 году, однако судьи до сих пор не рассмотрели дело.