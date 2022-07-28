Июль, 28 в 11:58

Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначили детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Клименко.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, объявленный Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения, — отметил он.

Ермак поздравил Костина с началом работы главой ГПУ, а Клименко — с назначением на должность руководителя САП, и пожелал им эффективной работы.

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– Независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в Украине. Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от его успеваемости зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса, — говорит глава ОП.

Ермак добавил, что украинская ГПУ, в частности, имеет важную миссию – расследование преступлений России против Украины.

Отметим, что еще в декабре 2021 года детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов на конкурсе. В то же время прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов.

Однако конкурсная комиссия несколько раз не могла утвердить результаты конкурса и победителя. После полугодовой паузы 19 июля результаты в конце концов утвердили.

Детальнее об Александре Клименко читайте в материале Факты ICTV.

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Фото: Укринформ