Липень, 28 в 18:16

Колишньому народному депутату було повідомлено про підозру через хабар у понад €300 тис. та відмивання грошей.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що про підозру в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів повідомили народному депутату України ІІІ-VIII скликань – колишньому голові Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Зараз дивляться

У пресрелізі не називається ім’я підозрюваного, втім, судячи з опису, йдеться про колишнього парламентаря Миколу Мартиненка.

Слідство встановило, що в липні 2014 року екснардеп отримав неправомірну вигоду в сумі €311 563 від керівництва чеської компанії SKODA JS a.s. (Входить до холдингу Об’єднані машинобудівні заводи, що належить російському Газпромбанку).

При цьому він сприяв інтересам зазначеної чеської компанії та просуванню її інтересів в Україні.

У САП пояснили, що йдеться про взаємини компанії SKODA JS a.s. з державними підприємствами НАЕК Енергоатом та Чорнобильською АЕС, з якими у компанії були контракти на постачання обладнання та через що виник ризик не здійснення оплати з боку українських контрагентів.

Таким чином, домовленості про перерахування хабаря були завуальовані під оплату агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між зазначеною чеською компанією та кіпрською компанією Devecom Company Limited, за якою остання має стимулювати збут обладнання та послуг, а також підтримувати провадження господарської діяльності SKODA JS a.s на території України.

Вже після отримання коштів колишній голова комітету ВРУ вчинив низку дій з використанням наданої йому влади та службового становища в інтересах чеської компанії SKODA JS a.s., що були спрямовані на оплату заборгованості українськими контрагентами за контрактами, укладеними з чеською компанією.

– Отримані на розрахунковий рахунок кіпрської компанії кошти у подальшому було легалізовано через ще одну компанію, бенефіціарним власником якої є ексголова комітету ВРУ, а отримані кошти в 2014-2015 роках використано на власні потреби підозрюваного, – повідомили у спеціалізованій прокуратурі.

У САП додали, що кошти із вказаного рахунку спрямовувались на послуги кіпрської юридичної компанії, яка супроводжувала діяльність низки кіпрських компаній бенефіціарним власником яких є екснардеп, а також для придбання коштовних речей та задоволення інших його особистих потреб і потреб членів його родини.

Детективи Національного антикорупційного бюро України змогли отримати від правоохоронців Чехії первинну інформацію стосовно вчиненого злочину колишнім парламентарем. Саме чеською владою були виявлені підозрілі транзакції компанії SKODA JS a.s., зокрема на рахунок кіпрської компанії під виглядом оплати агентських послуг, які фактично не надавалися.

– У подальшому зазначена інформація була підтверджена додатковими доказами, отриманими в рамках міжнародної співпраці з компетентними органами Чехії та Кіпру, а також доказами, отриманими в Україні.

В САП зазначили, що правову оцінку працівникам чеської компанії SKODA JS a.s., зокрема за вказаними фактами, вже було надано правоохоронними органами Чехії, якими пред’явлено обвинувачення шістьом працівникам цієї компанії. Наразі кримінальна справа перебуває на стадії судового розгляду.

Додамо, що це перша гучна підозра колишнім українським політикам з боку САП, оголошена після вступу на посаду нового глави Антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Справа Мартиненка

Миколі Мартиненку в минулому вже були пред’явлені обвинувачення, які стосувались іншої справи, яку теж розслідували НАБУ і САП.

За даними тодішнього обвинувачення, колишній нардеп разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і Енергоатом.

Загальні збитки становлять понад €6,4 млн та $17,2 млн.

За інформацією Антикорупційного бюро, справа була розслідувана та скерована до суду ще у 2018 році, втім, судді досі не розглянули справу.