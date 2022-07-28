Экзамен для получения гражданства Украины: в Раду внесли законопроект

Июль, 28 в 16:43

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7606, который предусматривает изменение условий предоставления гражданства Украины.

Закон имеет цель ввести комплексный экзамен по истории Украины, основам Конституции, а также определению уровня владения государственным языком.

Законопроект инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Инициатива объясняется тем, что развязанная Россией война “внесла коррективы в отношение государства к институту гражданства Украины, в частности, по установлению дополнительных условий для принятия в гражданство Украины”.

Напомним, что инициатива по введению экзамена для получения гражданства Украины была обнародована на сайте петиций президента 23 мая 2022 года.

Сбор подписей был завершен 12 июля, когда петиция набрала 26 578 голосов из 25 тыс. необходимых. Впоследствии Зеленский поручил премьер-министру комплексно обработать вопрос внедрения обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины.