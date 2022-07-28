Іспит для набуття громадянства України: у Раду внесли законопроєкт

Липень, 28 в 16:43

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7606, який передбачає зміни умов надання громадянства України.

Закон має на меті запровадження комплексного іспиту з історії України, основ Конституції, а також визначення рівня володіння державною мовою.

Законопроєкт ініціював прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Ініціатива пояснюється тим, що розв’язана Росією війна “внесла корективи у ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України”.

Нагадаємо, що ініціативу щодо запровадження іспиту для отримання громадянства України було оприлюднено на сайті петицій президента 23 травня 2022 року.

Збір підписів було завершено 12 липня, коли петиція набрала 26 578 голосів з 25 тис. необхідних. Згодом Зеленський доручив прем’єр-міністру комплексно опрацювати питання впровадження обов’язкового іспиту для набуття громадянства України.