Июль, 28 в 15:40

Цены в Украине растут и, вероятно, будет продолжаться это и дальше.

Что будет с ценами на продукты в последний месяц лета и осенью — рассказал эксперт, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

На ценовой позиции любого реализуемого продукта всегда сказывается повышение цен на горюче-смазочные материалы. Будет иметь влияние и выравнивание курса доллара.

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– В первую очередь речь идет об импортном товаре, который мы закупаем, то есть продукты, которые поступают через границу. Логистика доставки у них значительно длиннее, чем у тех товаров, которые мы производим внутри страны, плюс растаможка. Соответственно, эти продукты могут вырасти в цене от 6 до 10%, – отмечает эксперт.

В то же время влияет на ситуацию и фактор инфляции. Сейчас она составляет около 21%, а к концу года может достичь 30%. Соответственно будут расти и цены.

Единственный сегмент, где может быть стабилизация – это сезонные группы товаров.

– Сейчас на старте сезона открытых овощей цена хоть не слишком падает, но и не растет. Потому что, несмотря на оккупацию южных регионов и невозможность доставлять овощи из Херсонской и Николаевской областей, рынок вовремя диверсифицировал риски – и Центр, и Запад Украины засеяли достаточно овощей, – объясняет Денис Марчук.

Сегодня продукты появляются на рынке, дефицита нет.

Способствует стабильности цен на овощи, фрукты и климат.

– Многие регионы, которые не могли выращивать те или иные продукты, сегодня на этом активно специализируются. Например, в Винницкой и Черкасской областях выращивают арбузы. Мне аграрии показывали засаженные по пять-десять гектаров арбузов. Такого раньше у них не было. Так же с виноградом. Я никогда не видел в Винницкой области большие сады винограда. А сегодня ребята на этом специализируются. Виноград выращивается в нормальных условиях, продается и имеет все перспективы, – говорит Денис Марчук.

Успокаивает заместитель главы Всеукраинского аграрного совета украинцев и относительно цен на гречку. С новым урожаем, уверяет эксперт, они должны упасть.

– Когда у нас начнется активный сезон сбора гречки, будут достаточно хорошие показатели, – убежден специалист.

В течение прошлых сезонов гречки сеяли значительно меньше – около 70 тыс. га (урожайность гречки – примерно 1 тонна на 1 га, – Ред.), хотя потребление составляет около 150-160 тыс. тонн. Поэтому фактически Украина не обеспечивала себя гречкой полностью.

– Сегодня же из-за войны спрос на такие нишевые культуры достаточно высок, поэтому площади под них увеличили. Есть убеждение, что после сбора гречки цена снизится, – прогнозирует Денис Марчук.

Цены на гречку могут опуститься до 50-60 грн, тогда как сегодня составляют 80-100 грн.

– Так что не стоит создавать панику, ажиотаж и скупать мешками этот продукт, чтобы не провоцировать спекулятивную цену, – призывает эксперт.

На “молочку” рост цен к осени не ожидается. Сегодня закупочные цены упали. Это связано с тем, что сезон крупного молока летом продолжается, коровы дают его больше.

В то же время уровень потребления не так высок. Из-за того, что многие были вынуждены покинуть Украину, спрос на молочные продукты, особенно премиальные, упал, поэтому и ценовая позиция не слишком стремится вверх.

– В то же время эти потери у нас заместил импорт – мы вышли на импортные позиции в Польшу. Туда переехало значительное количество украинцев, которые ищут продукцию, которая им интересна и известна, поэтому этот сегмент пользуется активным спросом в Польше. Как ни странно, направлена ​​украинская молочная продукция и в Германию. Так что сейчас резкого повышения цен на молочные продукты не предполагается, – говорит Денис Марчук.

В то же время осенью сезон крупного молока будет заканчиваться, и цены могут измениться.

Кроме того, как отмечает эксперт, во время войны уничтожено много коров.

– И речь не о домовых хозяйствах, а о коровах, которые дают молоко экстра-класса. На фермах были убиты, уничтожены бомбардировками или расстреляны около 50 тыс. коров. Это довольно значительное количество, и сегодня нужно думать, как это замещать, – отмечает эксперт.

Сейчас Украина просит страны мира о поставках молодняка на фермы, которые в этом нуждаются, чтобы не упало производство в молочном секторе.

– Это долгий бизнес. Чтобы вырастить каждую коровку, которая вошла бы в период лактации, нужно около трех-четырех лет. Это долгий и финансово затратный процесс, – отмечает Денис Марчук.

Таким образом, даже в аграрном вопросе Украина надеется на помощь партнеров.