Що буде з цінами на продукти в серпні та восени: прогноз експерта

Липень, 28 в 15:40

Ціни в Україні зростають і, ймовірно, триватиме це й надалі.

Що буде з вартістю продуктів в останній місяць літа та восени – розповів експерт, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

На ціновій позиції будь-якого продукту, що реалізується, завжди позначається підвищення цін на паливно-мастильні матеріали. Матиме вплив й вирівнювання курсу долара.

Зараз дивляться

– Насамперед ідеться про імпортний товар, який ми закуповуємо, тобто продукти, які надходять через кордон. Логістика доставки в них значно довша, ніж у тих товарів, що ми виготовляємо всередині країни, плюс розмитнення. Відповідно ці продукти можуть зрости в ціні від 6 до 10%, – зазначає експерт.

Водночас впливає на ситуацію й фактор інфляції. Зараз вона становить близько 21%, а до кінця року може сягнути 30%. Відповідно ростимуть і ціни.

Єдиний сегмент, де може бути стабілізація – це сезонні групи товарів.

– Зараз на старті сезону відкритих овочів ціна хоч не надто знижується, але й не зростає. Тому що, попри окупацію південних регіонів і неможливість доставляти овочі з Херсонщини й Миколаївщини, ринок вчасно диверсифікував ризики – і Центр, і Захід України засіяли достатньо овочів, – пояснює Денис Марчук.

Тож сьогодні продукти з’являються на ринку, дефіциту немає.

Сприяє стабільності цін на овочі та фрукти й клімат.

– Чимало регіонів, які не могли вирощувати ті чи ті продукти, сьогодні на цьому активно спеціалізуються. Наприклад, на Вінниччині та Черкащині вирощують кавуни. Мені аграрії показувати засаджені по п’ять-десять гектарів кавунів. Такого раніше в них не було. Так само з виноградом. Я ніколи не бачив на Вінниччині великі сади винограду. А сьогодні хлопці на цьому спеціалізуються. Виноград вирощується в нормальних умовах, продається та має всі перспективи, – говорить Денис Марчук.

Заспокоює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради українців і щодо цін на гречку. Із новим урожаєм, запевняє експерт, вони мають упасти.

– Коли в нас почнеться активний сезон збору гречки, матимемо досить гарні показники, – переконаний фахівець.

Протягом минулих сезонів гречки сіяли значно менше – близько 70 тис. га (врожайність гречки – приблизно 1 т на 1 га, – Ред.), хоч споживання сягає близько 150-160 тис. тонн. Тому фактично Україна не забезпечувала себе гречкою повністю.

– Сьогодні ж через війну попит на такі нішеві культури досить високий, тому площі під них збільшили. Є переконання, що після збору гречки ціна знизиться, – прогнозує Денис Марчук.

Ціни на гречку можуть опуститися до 50-60 грн, водночас сьогодні вони становлять 80-100 грн.

– Тож не варто створювати паніку, ажіотаж і скуповувати мішками цей продукт, аби не провокувати спекулятивну ціну, – закликає експерт.

На “молочку” зростання цін до осені не передбачається. Сьогодні закупівельні ціни впали. Це пов’язано з тим, що сезон великого молока влітку триває, корови його дають більше.

Водночас рівень споживання не такий високий. Через те, що багато людей були змушені покинути Україну, попит на молочні продукти, а особливо преміальні, впав, тому й цінова позиція не надто висока.

– Водночас ці втрати в нас замістив імпорт – ми вийшли на імпортні позиції до Польщі. Туди переїхала значна кількість українців, які шукають продукцію, яка їм цікава й відома, тому цей сегмент має активний попит у Польщі. Як не дивно, спрямована українська молочна продукція до Німеччини. Тож зараз різкого підвищення цін на молочні продукти не передбачається, – каже Денис Марчук.

Водночас восени сезон великого молока буде закінчуватися, і ціни можуть змінитися. Крім того, як наголошує експерт, під час війни знищено багато корів.

– І йдеться не про домові господарства, а про корів, які дають молоко екстракласу. На фермах було вбито, знищено бомбардуваннями чи розстріляно близько 50 тис. корів. Це досить значна кількість, і сьогодні потрібно думати, як це заміщати, – зазначає експерт.

Нині Україна просить країни світу про постачання молодняка на ферми, які цього потребують, щоб не впало виробництво в молочному секторі.

– Це довгий бізнес. Щоб виростити кожну корівку, яка б увійшла в період лактації, потрібно близько трьох-чотирьох років. Це довгий і коштовний процес, – наголошує Денис Марчук.

Тож навіть в аграрному питанні Україна сподівається на допомогу партнерів.