Июль, 29 в 8:51

29 июля российские захватчики пытались наступать в районе Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки, но понесли потери и отошли.

Карта боевых действий в Украине на 29.07.2022

Ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем враг нанес удары по ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области. Продолжается инженерное оборудование позиций.

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На Харьковском направлении пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары недалеко от Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Курульки, Дибровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпанового.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары недалеко от Соледара и Веселой Долины. Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью украинские бойцы успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар возле Новоандреевки.

Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Однако понес потери и отошел.

Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Великого Артакова, Белогорки и Потемкиного на Южнобужском направлении.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

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