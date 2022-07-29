Июль, 29 в 7:01

В Херсонской области армия РФ, похоже, терпит территориальные потери на фоне контрнаступления ВСУ. Украинские защитники продолжают наносить удары по вражеской военной инфраструктуре на южном фронте.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, 28 июля россияне совершили ограниченную наземную атаку на южном фронте, но, вероятно, понесут территориальные потери в Херсонской области.

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В ISW отметили, что 28 июля ВСУ наносили удары по вражеской военной инфраструктуре на южном фронте. Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что украинские защитники нанесли удар по аэродрому, который россияне используют как хаб для доставки вооружений и техники.

Кроме того, аналитики предполагают, что украинские войска нанесли удары по российской военной инфраструктуре в Чернобаевке на северной окраине Херсона.

Аналитики также подчеркнули, что россияне могут уменьшать попытки взять Северск и сосредоточиться на Бахмуте, но маловероятно, что Бахмут они смогут взять.

Оккупанты также могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки и создавать условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW