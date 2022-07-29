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Факти / Україна

Карта бойових дій на 29.07.2022 – ситуація на фронті

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

29 липня російські загарбники намагалися наступати в районі Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, але зазнали втрат та відійшли.

Карта бойових дій в Україні на 29.07.2022

Фото: ISW

Ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках — без суттєвих змін. На останньому ворог завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області. Триває інженерне обладнання позицій.

На Харківському напрямку пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

Зараз дивляться

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я українські бійці успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки.

Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилася втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Однак зазнав втрат та відійшов.

Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Великого Артакового, Білогірки та Потьомкиного на Південнобузькому напрямку.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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