Липень, 29 в 7:01

У Херсонській області армія РФ, схоже, зазнає територіальних втрат на тлі контрнаступу ЗСУ. Українські захисники продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, 28 липня росіяни здійснили обмежену наземну атаку на південному фронті, але, ймовірно, зазнають територіальних втрат у Херсонській області.

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В ISW зазначили, що 28 липня ЗСУ завдавали удари по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті. Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що українські захисники завдали удару по аеродрому, який росіяни використовують як хаб для доставки озброєнь і техніки.

Крім того, аналітики припускають, що українські війська завдали ударів по російській військовій інфраструктурі в Чорнобаївці на північній околиці Херсона.

Аналітики також наголосили, що росіяни можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті, але малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.

Окупанти також можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки та створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 156-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW