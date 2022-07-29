На Херсонщині ЗСУ знищили склад БК та важливий залізничний вузол

Липень, 29 в 8:32

Сьогодні вночі ЗСУ знищили важливий залізничний вузол та склад БК у Брилівці Херсонської області.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

– ЗСУ вночі знищили важливий залізничний вузол та склад БК у Брилівці. Це десь посередині між Херсоном та Армянськом. Був одним з ключових вузлів провозу БК та військової техніки до Херсона, – написав він на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Трохи згодом інформацію підтвердив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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– В районі Нової Каховки – дві цілі, і по одній цілі в Чорнобаївці, Олешках и Брилівці. В Брилівці вийшло особливо круто. Постраждалих серед мирних жителів немає, – повідомив Соболевський.

Нагадаємо, що 28 липня у Херсоні прогриміли потужні вибухи. За непідтвердженою інформацією, у місті відбулась детонація.

За попередніми даними, внаслідок прицільних ударів Збройних сил України знищено склад з боєприпасами, який використовувала російська армія.

Джерело: Олексій Гончаренко