На Херсонщині ЗСУ знищили склад БК та важливий залізничний вузол
Сьогодні вночі ЗСУ знищили важливий залізничний вузол та склад БК у Брилівці Херсонської області.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
– ЗСУ вночі знищили важливий залізничний вузол та склад БК у Брилівці. Це десь посередині між Херсоном та Армянськом. Був одним з ключових вузлів провозу БК та військової техніки до Херсона, – написав він на своїй офіційній сторінці в Telegram.
Трохи згодом інформацію підтвердив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
– В районі Нової Каховки – дві цілі, і по одній цілі в Чорнобаївці, Олешках и Брилівці. В Брилівці вийшло особливо круто. Постраждалих серед мирних жителів немає, – повідомив Соболевський.
Нагадаємо, що 28 липня у Херсоні прогриміли потужні вибухи. За непідтвердженою інформацією, у місті відбулась детонація.
За попередніми даними, внаслідок прицільних ударів Збройних сил України знищено склад з боєприпасами, який використовувала російська армія.
Джерело: Олексій Гончаренко