Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: что рассматривалось
Президент Владимир Зеленский 28 июля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого вместе с руководством рассмотрел четыре вопроса.
Об этом в четверг вечером рассказал глава украинского государства во время вечернего обращения.
– Из того, что можно сказать публично, проанализировали состояние обеспечения в настоящее время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который ввели в действие 24 февраля, – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ставка верховного Главнокомандующего была образована президентом 25 февраля, спустя день после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Тогда же был сформирован состав СВГ.
Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства.
Ставка является органом высшего военного руководства, занимающегося стратегическим управлением войсками в период войны.
В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств. Рабочий орган — Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.