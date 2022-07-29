Июль, 29 в 0:01

Никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, и это требует юридической реакции.

Об этом в своем вечернем обращении за 28 июля сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент прокомментировал единогласное принятие резолюции американского Сената, в котором призывается признать РФ государством – спонсором терроризма.

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— Хочу поблагодарить также американских сенаторов, единогласно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством – спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – сегодняшний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше России. Это действительно нуждается в юридической реакции на глобальном уровне. И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности, в США, — сказал он.

Президент напомнил, что 28 июля украинцы впервые отметили День Украинской Государственности.

— Я был рад увидеть, сколько людей восприняли этот праздник близко к сердцу и поздравляли с ним, и улыбались, и гордились Украиной. Кажется, мы должны отмечать такой день много лет – настолько он логичен. Но установили этот праздник только в прошлом году. И что ж, теперь – навсегда, – сказал он.

Владимир Зеленский также упомянул о торжественном собрании в Верховной Раде, во время которого он вручил ряд наград – Кресты боевых заслуг – украинским воинам. Он перечислил имена тех, кто получил награду, и еще раз поблагодарил за службу.

В частности, глава государства в очередной раз поблагодарил “одного из самых больших наших друзей” президента Литвы Гитанаса Науседы за поддержку и усиление защиты Украины.

Во время торжественной церемонии в Верховной Раде литовский лидер вручил Владимиру Зеленскому высшую госнаграду Литвы. Кроме того, к заседанию в Раде обратилась и глава Европейского парламента Роберта Мацола, которую президент назвал “принципиальным другом в европейских структурах”.

Он также прокомментировал процесс вручения в Мариинском дворце 28 июля паспортов Украины.

— Вручил паспорта граждан нашего государства, юным украинцам и украинкам – ребятам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий, юным волонтерам, победителям всеукраинских олимпиад, детям наших воинов, защищающих Украину, и детям тех, кто отдал свою жизнь за независимость государства, – сказал президент.

Он заявил, что эта вдохновенная церемония утверждает силу гражданства Украины.

— В детях – будущее Украины, в их искренности и уме. Я горжусь быть президентом таких граждан, – добавил президент.

Владимир Зеленский также упомянул о ряде важных телефонных разговоров, в частности, со Вселенским Патриархом Варфоломеем, которого президент поблагодарил за молитвы за Украину, за пожелание победы и мира.

Вечером глава украинского государства провел говорящий с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, с которым “очень содержательно” обсудил дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

– Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели четыре вопроса. Из того, что можно сказать сейчас публично: проанализировали состояние обеспечения – в настоящее время – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения Плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля, – кратко прокомментировал заседание президент.

Он обратил внимание и на то, что за первую половину 28 июля только в Киеве было четыре воздушных тревоги.

— Российская армия нанесла ракетные удары по Киевщине, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию стратегически бессмысленных и жестоких штурмов на Донбассе… Я благодарю каждого и каждого, кто отражает этот террор, — сказал президент.

Владимир Зеленский также упомянул о международной гуманитарной поддержке, в рамках которой новым послом государственной благотворительной платформы United24 стал Демна, креативный директор дома моды Balenciaga.

— Он сказал мне, что решение стать послом United24 связано с его личной историей, потому что он пережил травму беженства. И Украине Демна будет помогать в направлении восстановления, – сказал президент.

В конце обращения Владимир Зеленский подчеркнул, что власть делает все, чтобы в мире не осталось никакого безразличия к российско-украинской войне, которое развязала Россия против Украины и против самой идеи свободы.