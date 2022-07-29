Липень, 29 в 0:44

Президент Володимир Зеленський 28 липня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого разом із керівництвом держави розглянув чотири питання.

Про це у четвер ввечері розповів сам голова української держави під час вечірнього звернення.

– З того, що можна сказати публічно, проаналізували стан забезпечення в цей час озброєнням наших захисників, поставки допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України, який ввели в дію 24 лютого, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ставка верховного Головнокомандувача була утворена президентом 25 лютого, через день після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тоді ж було сформовано склад СВГ.

Зараз дивляться

Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ (СВГ) – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави.

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.