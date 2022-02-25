Президент Украины Владимир Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего (СВГ).

Соответствующий указ №72/2022 опубликован на сайте Офиса президента.

Как отмечается в документе, СВГ была образована в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, что угрожает ее государственной независимости и территориальной целостности для обеспечения стратегического руководства ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Решения были приняты на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Был также сформирован состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Указом президента была также прекращена деятельность Военного кабинета СНБО, а Кабинету Министров, Генштабу ВСУ и Государственному управлению делами было поручено обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в местах развертывания СВГ.

Что такое СВГ?

Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства.

Рабочий орган — Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В полномочия СВГ входит внесение изменений и уточнений в структуру и организацию ВСУ, осуществлять планирование кампаний и стратегических операций, ставить задачи группировкой войск, распоряжаться имеющимися резервами и т.д.

Напомним, к утру 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войны против Украины.

После этого по ряду стратегических объектов Украины были нанесены ракетные удары со стороны России.

В течение дня продолжались обстрелы украинских городов и бои украинских воинов с оккупационными войсками врага.

Вечером 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.

Незадолго после этого глава украинского государства обратился к украинцам по итогам первого дня войны с Россией.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.