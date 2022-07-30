Липень, 30 в 17:45

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію в Запоріжжі, під час якої затримали торгівця зброєю, а також виявили схрон із вибухівкою та гранатами.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, затриманий зловмисник хотів нелегально збути партію вибухових речовин (зокрема тротилу). Бойові засоби ураження він зберігав у місті, за місцем свого проживання.

Клієнтів торговець зброєю шукав через власні зв’язки, зокрема в кримінальних колах. Під час затримання у нього була виявлена партія тротилу.

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Зловмиснику готуються повідомити про підозру та обрати запобіжний захід у вигляді арешту.

Під час подальших слідчо-оперативних дій був виявлений схрон зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами, обладнаний на околицях Запоріжжя, у покинутій господарській будівлі.

– Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22. За попередніми даними, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій на території регіону, – наголосили в СБУ.

Могли бути диверсії: в Запоріжжі СБУ виявила схрон з тротилом та гранатами / 3 фотографии

Під час огляду схрону співробітники спецслужби також виявили: бойові гранати Ф-1, РГД-5 та РГН; понад 800 набоїв калібру 7,62 мм.

Усі ці засоби ураження тепер пройдуть експертизу.

СБУ ж встановлює джерела надходження зброї. Триває розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів.