Подготовка к “реферемуму”: оккупанты заставляют людей на Юге раскрывать личные данные
Оккупационные власти на Юге Украины вынуждают местное население раскрывать личные данные для составления “избирательных списков”.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 30 июля.
В оборонном ведомстве заявляют, что на оккупационные власти, очевидно, все больше давит Россия.
Москва рассчитывает на консолидацию контроля и подготовку к “референдумам” по присоединению к РФ.
Пока же Россия классифицирует оккупированные территории как временную “военно-гражданскую администрацию”.
В то же время британская разведка так же, как и эксперты американского Института изучения войны, сообщает о том, что РФ в районе Херсона могла установить два понтонных моста и систему паромной переправы после ударов ВСУ по мостам.
Весьма вероятным считают в Минобороны Великобритании и то, что Украина успешно отбила незначительные российские атаки на давней линии фронта вблизи Донецка.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence