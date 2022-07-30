Июль, 30 в 13:44

Оккупационные власти на Юге Украины вынуждают местное население раскрывать личные данные для составления “избирательных списков”.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 30 июля.

В оборонном ведомстве заявляют, что на оккупационные власти, очевидно, все больше давит Россия.

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Москва рассчитывает на консолидацию контроля и подготовку к “референдумам” по присоединению к РФ.

Пока же Россия классифицирует оккупированные территории как временную “военно-гражданскую администрацию”.

В то же время британская разведка так же, как и эксперты американского Института изучения войны, сообщает о том, что РФ в районе Херсона могла установить два понтонных моста и систему паромной переправы после ударов ВСУ по мостам.

Весьма вероятным считают в Минобороны Великобритании и то, что Украина успешно отбила незначительные российские атаки на давней линии фронта вблизи Донецка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence