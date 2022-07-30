Июль, 30 в 12:55

Российские войска после ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области установили под ним паромную переправу.

Такая информация есть у экспертов Института изучения войны (ISW).

Согласно данным американских специалистов, сделали россияне это для того, чтобы снова появилась возможность пересекать Днепр.

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Есть данные в ISW, что российские оккупационные власти починили Дарьевский мост, что восточнее Херсона, предварительно снеся понтонный, чтобы сделать его пригодным для пассажирского движения.

Таким образом, говорят американские эксперты, РФ стремится сохранить свои наземные линии связи через Днепр, соединяющие Херсон с тыловыми районами на востоке области.

В то же время, украинская сторона предупреждает: понтонные переправы или использование гражданского теплохода для переправы между берегами может быть информационной кампанией, которую разворачивают оккупанты для введения в заблуждение.

– Это может свидетельствовать как о попытке РФ действительно наладить транспортное сообщение, так и о подготовке определенных провокаций. Мы знаем о коварстве врага, поэтому следим за его действиями, – отметила в эфире национального телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Cил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, Вооруженные силы Украины меткими ударами существенно нарушили железнодорожное сообщение и держат этот транспортный коридор под огневым контролем.

Кроме того, ВСУ отслеживают, что происходит с Антоновским мостом после ударов.

Держат украинские защитники под огневым контролем и Новокаховское направление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW