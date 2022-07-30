Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

РФ установила паромную переправу под Антоновским мостом

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
РФ установила паромную переправу под Антоновским мостом
Фото: Depositphotos

Российские войска после ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области установили под ним паромную переправу.

Такая информация есть у экспертов Института изучения войны (ISW).

Согласно данным американских специалистов, сделали россияне это для того, чтобы снова появилась возможность пересекать Днепр.

Сейчас смотрят

Есть данные в ISW, что российские оккупационные власти починили Дарьевский мост, что восточнее Херсона, предварительно снеся понтонный, чтобы сделать его пригодным для пассажирского движения.

Таким образом, говорят американские эксперты, РФ стремится сохранить свои наземные линии связи через Днепр, соединяющие Херсон с тыловыми районами на востоке области.

В то же время, украинская сторона предупреждает: понтонные переправы или использование гражданского теплохода для переправы между берегами может быть информационной кампанией, которую разворачивают оккупанты для введения в заблуждение.

– Это может свидетельствовать как о попытке РФ действительно наладить транспортное сообщение, так и о подготовке определенных провокаций.

Мы знаем о коварстве врага, поэтому следим за его действиями, – отметила в эфире национального телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Cил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, Вооруженные силы Украины меткими ударами существенно нарушили железнодорожное сообщение и держат этот транспортный коридор под огневым контролем.

Кроме того, ВСУ отслеживают, что происходит с Антоновским мостом после ударов.

Держат украинские защитники под огневым контролем и Новокаховское направление.

ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка