Підготовка до “рефередуму”: окупанти змушують людей на Півдні розкривати особисті дані

Липень, 30 в 13:44

Окупаційна влада на Півдні України змушує місцеве населення розкривати особисті дані для складання “виборчих списків”.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 30 липня.

В оборонному відомстві заявляють, що на окупаційну владу, очевидно, все більше тисне Росія.

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Москва розраховує на консолідацію контролю та підготовку до “референдумів” щодо приєднання до РФ.

Поки ж Росія класифікує окуповані території як тимчасову “військово-цивільну адміністрацію”.

Водночас британська розвідка так само, як і експерти американського Інституту вивчення війни, повідомляє про те, що РФ у районі Херсона могла встановити два понтонні мости та систему поромної переправи після ударів ЗСУ по мостах.

Цілком імовірним, вважають у Міноборони Великої Британії, є і те, що Україна успішно відбила незначні російські атаки на давній лінії фронту поблизу Донецька.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence