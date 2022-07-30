Підготовка до “рефередуму”: окупанти змушують людей на Півдні розкривати особисті дані
Окупаційна влада на Півдні України змушує місцеве населення розкривати особисті дані для складання “виборчих списків”.
Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 30 липня.
В оборонному відомстві заявляють, що на окупаційну владу, очевидно, все більше тисне Росія.
Москва розраховує на консолідацію контролю та підготовку до “референдумів” щодо приєднання до РФ.
Поки ж Росія класифікує окуповані території як тимчасову “військово-цивільну адміністрацію”.
Водночас британська розвідка так само, як і експерти американського Інституту вивчення війни, повідомляє про те, що РФ у районі Херсона могла встановити два понтонні мости та систему поромної переправи після ударів ЗСУ по мостах.
Цілком імовірним, вважають у Міноборони Великої Британії, є і те, що Україна успішно відбила незначні російські атаки на давній лінії фронту поблизу Донецька.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence