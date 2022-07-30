Июль, 30 в 18:33

В Судане работники международного аэропорта Хартума обнаружили, что грузовой самолет Российской Федерации, который, согласно документам, должен был экспортировать печенье, в действительности был загружен контрабандным золотом.

По данным CNN, такой груз нашли через несколько дней после начала вторжения России в Украину.

Работники бэк-офиса решили проверить самолет, потому что Судан крайне редко, если вообще такое бывает, экспортирует печенье. Они опасались пророссийского руководства Судана, однако все же решились посмотреть, что в трюме.

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Там оказались разноцветные коробки с печеньем, под которыми были спрятаны деревянные ящики с самым ценным ресурсом Судана – золотом, весом примерно в одну тонну.

О данном февральском инциденте рассказали журналистам сразу несколько официальных суданских источников. Это – один из 16 известных контрабандных полетов золота из Судана за последние полтора года.

В Африке судан является третьим по объему производителем драгоценного металла. Журналистское расследование показало, что это продуманная россиянами схема ограбления богатств Судана в попытке укрепить Россию в условиях жестких санкций Запада. Кроме того, контрабанда золота из Африки помогает поддерживать финансирование военного сектора РФ.

Согласно доказательствам, Кремль вступил в сговор с военным руководством Судана, что позволяет миллиардам долларов золота проходить в обход госбюджета государства и лишать и без того бедную страну сотен миллионов дохода.

– Мы давно знали, что Россия эксплуатирует природные ресурсы Судана. Чтобы сохранить доступ к этим ресурсам, РФ способствовала военному перевороту, – рассказал на условиях анонимности бывший чиновник США, знакомый с этим делом.

В центре данной схемы стоит российский олигарх и ключевой союзник президента РФ Владимира Путина, который считается владельцем частной военной компании Вагнера – Евгений Пригожин.