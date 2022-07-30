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Факты / Украина

ВСУ способны защитить южный регион: в МИДе жестко ответили Спартц о зерновом соглашении

Анастасия Гевко, редактор ленты
МЗС України
Фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Украины ответило на призыв американской конгрессвумен от республиканской партии Виктории Спартц приостановить зерновое соглашение. 

Так, в МИД утверждают, что Украина не стала бы участвовать в договоренностях, если бы не уверенность в способности ВСУ защитить юг страны от атак с Черного моря.

– Согласно зерновой договоренности, ООН и Турция обязались обеспечить выполнение договоренности со стороны России. Украина завершила необходимую подготовку для восстановления безопасного экспорта зерновых и ожидает соответствующих шагов других сторон, – говорится в комментарии МИД.

Там подчеркивают, что Вооруженные силы контролируют ситуацию с безопасностью и добавляют, что в нынешних условиях “не существует простых решений”.

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– Попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас наносит сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, которые нуждаются в экспорте и доходах, а также подорвать глобальную продовольственную безопасность, – сказано в комментарии.

В то же время министерство призвало украинские СМИ и пользователей соцсетей “критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные “зрады”, которые преследуют только две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами”.

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