Карта бойових дій на 31.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 31 в 15:22

На 158-му добу повномасштабної війни в Україні російські окупанти за підтримки штурмової та армійської авіації намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 31.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала.

Натомість у розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України є інформація, що Білорусь задля сковування дій Сил оборони вкотре продовжила термін перевірки бойової готовності своїх Збройних сил – цього разу вона триватиме до 6 серпня.

Зараз дивляться

У прикордонних районах Брянської та Курської областей, що на Сіверському напрямку, РФ утримує окремі підрозділи своїх ЗС та вдається до повітряної розвідки за допомогою безпілотника.

Крім того, ворог обстріляв зі ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей.

На Слобожанському напрямку росіяни ведуть бойові дії біля державного кордону, а також систематично обстрілюють позиції українських військ уздовж усієї лінії зіткнення, щоб утримати зайняті рубежі та завадити наступу підрозділів Сил оборони.

Зі ствольної, реактивної артилерії й танків окупанти гатили по районах Харкова, Слатиного, Питомника, Черкаських Тишкок, Федорівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Перемоги, Асіївки, Гусарівки та Чепеля на Харківському напрямку.

Ворожий безпілотник розвідував ситуацію в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Авіаудар прийшовся неподалік Старого Салтова.

На напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка розвідувальна група РФ відійшла після невдалої спроби уточнити розміщення позицій українських військ.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівки.

Не увінчались успіхом для росіян штурмові дії біля Дмитрівки.

Зазнала втрат та відійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група неподалік Долини.

На Сіверському напрямку під вогнем артилерії РФ перебували райони поблизу Слов’янська, Сіверська, Виїмки, Спірного та Серебрянки.

Авіаударів завдано неподалік Спірного та Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог вдавався до артилерійських обстрілів у районах населених пунктів Перевізне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір’я, Костянтинівка та Залізне, а також завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута.

Із втратами відійшли війська РФ після намагань штурмовими діями покращити тактичне положення в напрямках Роти – Вершини й Покровського – Бахмута.

Невдалою для росіян стала спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар.

Українські захисники російську розвідувальну групу виявили та знешкодили.

Ворожі безпілотники розвідували ситуацію біля Павлограда, Краматорська та Озерного.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського, а також завдали авіаударів неподалік Авдіївки й Новоселівки.

Відійшли російські війська після невдалого штурму в бік Веселого – Пісків та Лозівського – Пісків.

Безпілотник для повітряної розвідки армія РФ залучала в районі Покровська та Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку під обстрілами перебували райони населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Золота Нива, Времівка та Новопіль.

Авіаційні удари зафіксовано неподалік Степового й Малих Щербаків.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова, Кам’янського та розвідував ситуацію за допомогою безпілотника поблизу Оріхова й Новояковлівки.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники намагаються утримати зайняті рубежі та завадити наступу підрозділів Сил оборони на Криворізькому напрямку.

У Генеральному штабі Збройних сил України певні: вогневим впливом та авіаударами окупанти прагнуть скувати дії українських підрозділів.

Відомо, що росіяни вживають заходів для поповнення втрат та посилення військ.

Під вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню упродовж минулої доби перебували райони населених пунктів Осокорівка, Іванівка, Токареве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Благодатне, Українка, Прибузьке та Дніпровське.

Втрати РФ на 31 липня 2022

особового складу – близько 40 830 (+160),

танків ‒ 1 763 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 4 004 (+9),

артилерійських систем – 916 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 259 (+1),

засобів протиповітряної оборони – 117,

літаків – 223 (+1),

гелікоптерів – 190,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),

крилатих ракет – 174,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 902 (+13),

спеціальної техніки – 80 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.