Омбудсмен обратился в ОГП из-за видео с пытками оккупантами военного ВСУ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Офис генпрокурора относительно опубликованного видео пыток оккупантами военного ВСУ.
Кроме того, готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.
— Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я обратился в Офис генерального прокурора Украины для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции, — заявил Лубинец.
Также он рассказал, что сегодня идет подготовка сообщения в Комитет против пыток ООН для организации срочного визита в РФ и на временно оккупированные территории Украины, а также в Европейский комитет по предотвращению пыток, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию (CPT).
— Мы снова будем проводить консультации с Международным комитетом Красного Креста для усиления давления со стороны стран-мира относительно принуждения исполнения российской стороной обязательств в отношении военнопленных и доступа к ним представителей МККК для оценки состояния здоровья и условий содержания, — добавил омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что пытки являются преступлением и им нет оправдания. Кроме того, действия российских военных являются военным преступлением согласно Римскому уставу Международного уголовного суда – исполнители и командиры должны нести ответственность за это.
По данным УП, ОГП в ближайшее время зарегистрирует по этому происшествию производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что накануне в сети было обнародовано видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного — кастрирует его канцелярским ножом.
Источник: Украинская правда
Фото: Дмитрий Лубинец