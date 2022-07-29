Омбудсмен обратился в ОГП из-за видео с пытками оккупантами военного ВСУ

Июль, 29 в 16:19

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Офис генпрокурора относительно опубликованного видео пыток оккупантами военного ВСУ.

Кроме того, готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.

— Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я обратился в Офис генерального прокурора Украины для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции, — заявил Лубинец.

Также он рассказал, что сегодня идет подготовка сообщения в Комитет против пыток ООН для организации срочного визита в РФ и на временно оккупированные территории Украины, а также в Европейский комитет по предотвращению пыток, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию (CPT).

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— Мы снова будем проводить консультации с Международным комитетом Красного Креста для усиления давления со стороны стран-мира относительно принуждения исполнения российской стороной обязательств в отношении военнопленных и доступа к ним представителей МККК для оценки состояния здоровья и условий содержания, — добавил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что пытки являются преступлением и им нет оправдания. Кроме того, действия российских военных являются военным преступлением согласно Римскому уставу Международного уголовного суда – исполнители и командиры должны нести ответственность за это.

По данным УП, ОГП в ближайшее время зарегистрирует по этому происшествию производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что накануне в сети было обнародовано видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного — кастрирует его канцелярским ножом.

Источник: Украинская правда

Фото: Дмитрий Лубинец