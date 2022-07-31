Липень, 31 в 10:24

Полоненим російським окупантам, яких українська сторона готує на обмін, показали відеозапис жорстоких тортур військовослужбовця Збройних сил України. Це відео рашисти нещодавно виклали в мережі.

Запис спілкування з окупантами оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Спілкувався з ними журналіст, блогер Володимир Золкін, котрий бере інтерв’ю у полонених військових РФ.

Загарбникам показали відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого – каструє його канцелярським ножем. Кілька днів тому запис був оприлюднений в мережі та спричинив резонанс.

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Золкін під час показу відеозапису наголосив, що російська пропаганда розповідає фейки про начебто катування полонених РФ в Україні, хоча все відбувається навпаки.

– На відміну від тих відео, які крутять у вас, тут зрозуміло, хто це, встановлено особу, його дані. Зрозуміло хто це, і що вони зробили, – заявив журналіст.

Багато полонених окупантів не могли дивитися запис тортур військового ЗСУ, опускали та відводили очі, а один із них знепритомнів. Потім їх закликали прокоментувати побачене.

– Жахливо, нелюдяно, в мене просто немає слів, – заявив у відповідь полонений з Калмикії.

В ефірі національного телемарафону Золкін підтвердив, не всі полонені загарбники могли додивитися відео до кінця, а один втратив свідомість під час перегляду.

– Я їм показував це відео, і один під час показу просто втратив свідомість, – повідомив журналіст.

Як відомо, генпрокурор Андрій Костін взяв під особистий контроль розслідування жорстокого катування та убивства військового ЗСУ російським окупантом.

А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував звернення до ООН, Європейського комітету із питань запобігання катуванням та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

За словами Лубінця, правоохоронці вже ідентифікували особу окупанта, який катував українського військовополоненого, та знайшли інформацію про родичів цього рашиста.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими