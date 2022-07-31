Июль, 31 в 8:59

Ночью и утром 31 июля российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область.

РФ выпустила по Никополю до 50 снарядов из Градов и две крылатые ракеты / 12 фотографий

Обновлено в 08.59. Ночью оккупанты покрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский.

По жилым кварталам Никопольского района россияне дважды ударили из Градов, выпустив до 50 снарядов.

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Пострадал 67-летний мужчина.

Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Разрушения получили семь многоэтажек.

Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений.

На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены.

Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.

Утром враг атаковал Никополь двумя крылатыми ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

Из ствольной артиллерии враг попал по Зеленодольской общине Криворожского района. Люди не пострадали.

Напомним, что факт обстрела Никополя руководитель районной военной администрации Евгений Евтушенко подтвердил в полтретьего ночи.

Из-за высокой вероятности обстрелов населенных пунктов района, расположенных на берегу Каховского водохранилища, Евгений Евтушенко еще вечером 30 июля призывал людей перейти в укрытия или воспользоваться правилом “двух стен”.

Накануне армия РФ выпустила из Градов по Никополю и Червоногригорьевской общине Днепропетровской области около 80 снарядов.

В Никополе был уничтожен один частный дом. Еще 15 частных домов и почти столько же хозяйственных построек были повреждены.

Около тысячи человек остались без света, потому что обстрелом была выведена из строя электросеть.

Были разрушения и на двух местных предприятиях.

В Червоногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Валентин Резниченко, Евгений Евтушенко

Фото: Валентин Резниченко, Евгений Евтушенко