РФ выпустила по Никополю до 50 снарядов из Градов и две крылатые ракеты
Ночью и утром 31 июля российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область.
Обновлено в 08.59. Ночью оккупанты покрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский.
По жилым кварталам Никопольского района россияне дважды ударили из Градов, выпустив до 50 снарядов.
Пострадал 67-летний мужчина.
Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Разрушения получили семь многоэтажек.
Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений.
На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены.
Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.
Утром враг атаковал Никополь двумя крылатыми ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.
Из ствольной артиллерии враг попал по Зеленодольской общине Криворожского района. Люди не пострадали.
Напомним, что факт обстрела Никополя руководитель районной военной администрации Евгений Евтушенко подтвердил в полтретьего ночи.
Из-за высокой вероятности обстрелов населенных пунктов района, расположенных на берегу Каховского водохранилища, Евгений Евтушенко еще вечером 30 июля призывал людей перейти в укрытия или воспользоваться правилом “двух стен”.
Накануне армия РФ выпустила из Градов по Никополю и Червоногригорьевской общине Днепропетровской области около 80 снарядов.
В Никополе был уничтожен один частный дом. Еще 15 частных домов и почти столько же хозяйственных построек были повреждены.
Около тысячи человек остались без света, потому что обстрелом была выведена из строя электросеть.
Были разрушения и на двух местных предприятиях.
В Червоногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений.
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Источник: Валентин Резниченко, Евгений Евтушенко