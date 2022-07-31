Липень, 31 в 8:59

Уночі та вранці 31 липня російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область.

РФ випустила по Нікополю до 50 снарядів із Градів та дві крилаті ракети / 12 фотографий

Оновлено о 08.59. Уночі окупанти вкрили вогнем два райони області – Нікопольський та Криворізький.

По житлових кварталах Нікопольського району росіяни двічі вдарили з Градів, випустивши до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік.

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Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Руйнувань зазнали сім багатоповерхівок.

Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти – пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.

Уранці ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

Зі ствольної артилерії ворог поцілив по Зеленодольській громаді Криворізького району. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що факт обстрілу Нікополя керівник районної військової адміністрації Євген Євтушенко підтвердив о пів на третю ночі.

Через високу ймовірність обстрілів населених пунктів району, розташованих на березі Каховського водосховища, Євген Євтушенко ще увечері 30 липня закликав людей перейти до укриттів чи скористатись правилом “двох стін”.

Напередодні армія РФ випустила з Градів по Нікополю та Червоногригорівській громаді Дніпропетровської області до 80 снарядів.

У Нікополі було знищено один приватний будинок. Ще 15 приватних будинків і майже стільки ж господарських споруд було пошкоджено.

Близько тисячі людей залишилися без світла, тому що обстрілом було виведено з ладу електромережу. Були руйнування й на двох місцевих підприємствах.

У Червоногригорівській громаді минулося без жертв та руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко, Євген Євтушенко

Фото: Валентин Резніченко, Євген Євтушенко