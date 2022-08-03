Серпень, 02 в 22:09

Президент Володимир Зеленський відреагував на прибуття першого судна з українським продовольством до Стамбула 2 серпня.

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

– Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном. Наша мета зараз – щоб була регулярність у цьому процесі. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт, – зазначив президент.

Очільник держави каже, що експорт цього року потрібен, щоб в українських фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік.

Зараз дивляться

– Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю. Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 2 серпня до Стамбула прибув перший корабель з українським продовольством. Наступного дня його огляне комісія, після чого вантаж відправиться до Лівану.

У Мінінтеграції України сподіваються на експорт понад 20 млн тонн минулорічного врожаю, і вже зібрано понад 6 млн тонн нового. Загальний прогноз нового врожаю на рівні 50-60 млн тонн.