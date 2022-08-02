Август, 02 в 17:00

В городе Хрустальный Луганской области оккупанты пытаются скрыть потери после ракетного удара ВСУ.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в гостинице Красный Луч было размещено подразделение оккупационных войск.

– После нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих, — говорится в сообщении.

Большинство раненых были немедленно отправлены в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

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После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети интернет и мессенджерах, что будто бы все оккупанты успели заранее выехать из гостиницы и никто из них не пострадал.

Ранее в разведке сообщали, что количество погибших и раненых в результате уничтожения гостиницы Красный Луч составляет 100 человек.

ВСУ нанесли высокоточный удар по точке дислокации оккупантов с помощью системы HIMARS.