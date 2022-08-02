Серпень, 02 в 17:00

У місті Хрустальний на Луганщині окупанти намагаються приховати втрати після ракетного удару ЗСУ.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, в готелі Красний Луч було розміщено підрозділ окупаційних військ.

– Після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців, – йдеться у повідомленні.

Більшість поранених було негайно відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

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Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

Раніше у розвідці повідомляли, що кількість загиблих та поранених внаслідок знищення готелю Красний Луч сягає 100 осіб.

ЗСУ завдали високоточного удару по точці дислокації окупантів за допомогою системи HIMARS.