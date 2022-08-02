Август, 02 в 10:58

Обязательная эвакуация из Донецкой области уже началась. Первый поезд прибыл утром 2 августа в Кропивницкий.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, из Донецкой области удалось вывезти женщин, детей, пожилых людей, много маломобильных.

Верещук поблагодарила за работу местные службы, международные организации и волонтеров.

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Первый поезд прибыл: началась обязательная эвакуация из Донетчины / 3 фотографии

Со своей стороны глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович также сообщил, что сегодня Кировоградщина встретила эвакуационный поезд из Донецкой области, обнародовав соответствующее видео.

Ранее Ирина Верещук сообщала, что из Донецкой области хотят обязательно эвакуировать от 200 до 220 тыс. местных жителей.

Она объясняла, что эвакуация является обязательной. Среди причин – подготовка к отопительному сезону, поскольку в Донецкой области нет газоснабжения.

Также Ирина Верещук рассказала об алгоритме действий при эвакуации из Донецкой области.

Фото: Ирина Верещук