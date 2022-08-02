Серпень, 02 в 10:58

Обов’язкова евакуація з Донецької області вже розпочалася. Перший потяг прибув вранці 2 серпня у Кропивницький.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, з Донецької області вдалося вивезти жінок, дітей, людей похилого віку, багато маломобільних.

Верещук подякувала за роботу місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам.

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Перший потяг прибув: розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини / 3 фотографии

Зі свого боку голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також повідомив, що сьогодні Кіровоградщина зустріла евакуаційний потяг з Донецької області, оприлюднивши відповідне відео.

До слова, раніше Ірина Верещук повідомляла, що з Донецької області хочуть обов’язково евакуювати від 200 до 220 тис. місцевих жителів.

Вона пояснювала, що евакуація є обов’язковою. Серед причин – підготовка до опалювального сезону, оскільки на Донеччині немає газопостачання.

Також Ірина Верещук розповіла про алгоритм дій при евакуації з Донецької області.

Фото: Ірина Верещук