В Харьковской области ночью раздалась серия взрывов
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Фото: Depositphotos
Ночью 2 августа в Харьковской области прозвучала серия взрывов.
По словам очевидцев, мощные звуки раздавались в Чугуевском районе.
Комментариев от областных властей пока не поступало.
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