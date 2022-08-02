Август, 02 в 6:46

Ночью 2 августа в Харьковской области прозвучала серия взрывов.

По словам очевидцев, мощные звуки раздавались в Чугуевском районе.

Комментариев от областных властей пока не поступало.

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