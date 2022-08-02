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Факти / Україна

У Харківській області вночі пролунала серія вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харківській області вночі пролунала серія вибухів
Фото: Depositphotos

Уночі 2 серпня в Харківській області пролунала серія вибухів.

За словами очевидців, потужні звуки лунали в Чугуївському районі.

Коментарів від обласної влади поки не надходило.

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