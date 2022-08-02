У Харківській області вночі пролунала серія вибухів
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Фото: Depositphotos
Уночі 2 серпня в Харківській області пролунала серія вибухів.
За словами очевидців, потужні звуки лунали в Чугуївському районі.
Коментарів від обласної влади поки не надходило.
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