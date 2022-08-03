Август, 02 в 22:04

В Нацгвардии, в состав которой входит полк Азов, назвали решение властей РФ признать Азов “террористической организацией” как попытку оправдать российские военные преступления.

Об этом говорится на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

В Нацгвардии напомнили, что российские СМИ распространяют информацию о том, что Верховный суд России признал полк Aзов “террористической организацией” и запретил ее деятельность в стране.

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По мнению пресс-службы Нацгвардии, из-за собственных нарративов и пропаганды в своих и иностранных медиа, государство-агрессор стремится сделать Aзов так называемым “неонацистским полком”.

— Для этого РФ постоянно придумывает и распространяет разные ужасные истории о его деятельности, его воинов делает объектом устрашения людей в России и мире, а его уничтожение одной из целей начавшейся войны, — объяснили в НГУ.

Это делается Россией, чтобы найти какие-либо новые поводы и оправдания для своих военных преступлений после казни украинских военнопленных в Еленовке.

— Однако инициаторы законов руководствовались созданным в собственных СМИ образом и даже не понимали, что речь идет об отдельном отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отдельный отряд специального назначения Aзов входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.

— Это не отдельный “полк”, а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины – военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве и сегодня продолжающее выполнять боевые задачи по защите государства.

Напомним, 2 августа российские СМИ распространили информацию, что Верховный суд РФ признал полк Азов террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: НГУ