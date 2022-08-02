Решение РФ признать полк Азов террористическим не повлияет на обмен пленными — Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на то, что в России полк спецназначения Национальной гвардии Украины Азов признали террористической организацией.
Он подчеркнул, что любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мира.
Также это не отразится на переговорном процессе по обмену пленными.
– Решение Верховного суда России вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом. Оно не будет иметь никаких последствий в международном правовом поле. В то время как Россия, безусловно, должна быть официально признана государством-террористом. В частности, в связи с незаконным использованием внутренней юрисдикции для маскировки своего умышленного нарушения прав военнопленных, — написал Подоляк.
Он добавил, что Россия обязательно будет нести прямую юридическую ответственность за издевательства над военнопленными, в частности, из-за провокации недействительными и фейковыми “судебными решениями”.
Напомним, что во вторник, 2 августа, Верховный суд РФ признал полк Азов террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.