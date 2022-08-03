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Факти / Україна

Входить до складу Нацгвардії: в НГУ відповіли на рішення РФ прирівняти Азов до терористів

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Входить до складу Нацгвардії: в НГУ відповіли на рішення РФ прирівняти Азов до терористів

У Нацгвардії, до складу якої входить полк Азов, назвали рішення влади РФ визнати Азов “терористичною організацією” як спробу виправдати воєнні злочини.

Про це йдеться на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

У Нацгвардії нагадали, що російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що Верховний суд Росії визнав полк Aзов “терористичною організацією” та заборонив її діяльність у країні.

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На думку пресслужби Нацгвардії, через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних медіа, держава-агресор прагне зробити Aзов так званим “неонацистським полком”.

– Задля цього РФ постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, його воїнів робить об’єктом залякування людей у Росії та світі, а його знищення однією з цілей розпочатої війни, – пояснили у НГУ.

Це робиться Росією, аби віднайти будь-які нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів, після страти українських військовополонених у Оленівці.

– Однак ініціатори законів керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що окремий загін спеціального призначення Aзов входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії.

– Це не окремий “полк”, а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України – військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі й сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту держави.

Нагадаємо, 2 серпня російські ЗМІ поширили інформацію, що Верховний суд РФ визнав полк Азов терористичною організацією та заборонив його діяльність на території Росії.

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Фото: НГУ

Джерело: Нацгвардія
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