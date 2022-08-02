ЗСУ змусили окупантів відступати на Сході та Півдні України – Генштаб

Серпень, 02 в 8:05

На 160-ту добу повномасштабного вторгнення росіяни зазнали поразки на Сході та Півдні України.

Не відступали окупанти лише на Слов’янському напрямку. Та й тільки завдяки тому, що не вдавались активних бойових дій.

Там російські загарбники обстріляли райони Курульків, Грушувахи, Чепеля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та завдали авіаційного удару біля Дібрівного.

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Так, Збройні сили України вогневим ураженням змусили росіян відійти після того, як окремі підрозділи армії РФ висунулись у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка на Харківському напрямку.

Відступили російські загарбники й після невдалих штурмових дій неподалік Івано-Дар’ївки на Краматорському напрямку.

Відбили українські захисники штурм окупантів у районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку.

Станом на 2 серпня точаться бої поблизу Бахмута та Зайцевого.

Відійшли війська Росії й після безуспішних штурмових дій у районі Авдіївки на Авдіївському напрямку.

Бої поблизу Пісків поки тривають.

Знешкодили ЗСУ розвідувальну групу РФ, яка намагалася висунутися біля Новополя на Новопавлівському та Запорізькому напрямку.

Довелось окупантам відступити також після невдалого штурму в районі Трудолюбівки на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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